Студенты СПбГАСУ посетили строящийся стадион "СКА Арена"

"СКА Арена" – уникальное многофункциональное спортивное сооружение, основным назначением которого станет проведение хоккейных соревнований мирового масштаба.

Студенты СПбГАСУ посетили стройплощадку самого большого хоккейного стадиона в мире. Студентам показали, как идет строительство "СКА Арены" и рассказали об уникальных технических решениях, применяемых при возведении объекта. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург"

"СКА Арена" – уникальное многофункциональное спортивное сооружение, основным назначением которого станет проведение хоккейных соревнований мирового масштаба.

Мероприятие было организовано представителями КРТИ совместно с Управлением строительными проектами, подведомственное Комитету по строительству Санкт-Петербурга.

Фото: портал "Строительный Петербург