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Студенты СПбГАСУ посетили строящийся стадион "СКА Арена"
Вчера, 17:16
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Студенты СПбГАСУ посетили строящийся стадион "СКА Арена"

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"СКА Арена" – уникальное многофункциональное спортивное сооружение, основным назначением которого станет проведение хоккейных соревнований мирового масштаба. 

Студенты СПбГАСУ посетили стройплощадку самого большого хоккейного стадиона в мире. Студентам показали, как идет строительство "СКА Арены" и рассказали об уникальных технических решениях, применяемых при возведении объекта. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург"

"СКА Арена" – уникальное многофункциональное спортивное сооружение, основным назначением которого станет проведение хоккейных соревнований мирового масштаба. 

Мероприятие было организовано представителями КРТИ совместно с Управлением строительными проектами, подведомственное Комитету по строительству Санкт-Петербурга.

Фото: портал "Строительный Петербург

Теги: ска арена, спбгасу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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