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Студенты Первого меда получили две тонны фруктов и антисептики
Сегодня, 15:12
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IRINA_CHALKINA

Студенты Первого меда получили две тонны фруктов и антисептики

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В передаче помощи также принимал участие объединённый волонтёрский корпус Петроградского района вместе с малым бизнесом района.

Во вторник, 28 апреля, стало известно о том, что студенты Первого меда получили две тонны фруктов и овощей. Об этом сообщает пресс-служба "Молодой Гвардии" Петербурга.

Помимо фруктов, студентам передали две тонны питьевой воды, медицинские маски и антисептики. Отмечается, что в акции принимал объединённый волонтёрский корпус Петроградского района совместно с малым бизнесом.

Напомним, что 18 апреля общежитие Первого меда оказалось на самоизоляции. Известно, что заражение выявлено лишь у нескольких студентов.

 Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге появилась стена памяти медиков, погибших от COVID-19.

Фото:Молодая гвардия

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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