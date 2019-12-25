Студенты Первого меда получили две тонны фруктов и антисептики

В передаче помощи также принимал участие объединённый волонтёрский корпус Петроградского района вместе с малым бизнесом района.

Во вторник, 28 апреля, стало известно о том, что студенты Первого меда получили две тонны фруктов и овощей. Об этом сообщает пресс-служба "Молодой Гвардии" Петербурга.

Помимо фруктов, студентам передали две тонны питьевой воды, медицинские маски и антисептики. Отмечается, что в акции принимал объединённый волонтёрский корпус Петроградского района совместно с малым бизнесом.

Напомним, что 18 апреля общежитие Первого меда оказалось на самоизоляции. Известно, что заражение выявлено лишь у нескольких студентов.

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Фото:Молодая гвардия