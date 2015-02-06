Студентам выпускных курсов среднего профессионального образования могут разрешить преподавать

Студенты должны получать педагогическое образование и учиться в профильном учреждении.

Петербургские депутаты хотят разрешить студентам выпускных курсов профильных средних профессиональных учебных заведений вести занятия. Об этом 19-го июля сообщила пресс-служба ЗакСа.

Инициатива является федеральной, ее предложила Юлия Мартемьянова. Речь идет о студентах, которые учатся по специальностям и направлениям "Образование и педагогические науки".

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров считает, что внесение поправок сможет решить целый комплекс задач. В детских садах и школах появятся молодые и энергичные специалисты, которые смогут применить свои знания на практике и получить опыт, а также подзаработать.

Отбор кандидатов на трудоустройство может проводиться совместно представителями среднего профессионального образовательного учреждения и работодателя по итогам экзаменов, защиты курсовых работ и студенческих конференций. Вячеслав Макаров, спикер ЗакСа Петербурга.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в петербургских вузах выделили более 28 тысяч бюджетных мест в 2021 году.

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