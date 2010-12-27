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Студентам института в Петербурге предлагают билеты на "Довлатова" за голос на выборах
Вчера, 21:13
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ProkVad
608

Студентам института в Петербурге предлагают билеты на "Довлатова" за голос на выборах

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Любишь кино - люби и выборы.

Студентам одного из институтов Северной столица предлагают приобрести билеты на кинокартину "Довалатов" в обмен на голос на выборах.

Старостам всех групп из деканата прислали сообщение, в котором говорится о том, что все сотрудники и студенты института смогут получить специальные открытки, которые можно обменять на закрытый показ фильма Алексея Германа-младшего "Довлатов".

Для того чтобы получить билет, студентам необходимо посетить избирательный участок по своему адресу, зарегестрироваться для будущего голосования и, соответственно, получить желанный билет.

Фото: скриншот письма

Теги: выборы , довлатов , институт , студенты
Категории: Лента новостей Новости СПб

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