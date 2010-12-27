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Строящийся ледокол "Урал" загорелся в Василеостровском районе
Сегодня, 13:45
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TretyakovaS

Строящийся ледокол "Урал" загорелся в Василеостровском районе

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Пожар произошёл на второй палубе, в результате чего выгорели 2 метра пластиковой трубы воздуховода.

В Василеостровском районе Петербурга загорелся атомный ледокол "Урал". Сообщение о пожаре поступило в 00.45. Сотрудники МЧС выехали на территорию "Балтийского завода судостроения", который располагается на 27 линии.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу, ледокол "Урал" в момент ЧП  находился на стапеле в процессе формирования металлического корпуса. Возгорание случилось на второй палубе, в результате чего выгорели 2 метра пластиковой трубы воздуховода. 

Огонь удалось потушить в 01.42. Информации о пострадавших нет. 

Теги: ледокол урал, новости петербурга, новости спб, пожар, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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