Строящийся ледокол "Урал" загорелся в Василеостровском районе

Пожар произошёл на второй палубе, в результате чего выгорели 2 метра пластиковой трубы воздуховода.

В Василеостровском районе Петербурга загорелся атомный ледокол "Урал". Сообщение о пожаре поступило в 00.45. Сотрудники МЧС выехали на территорию "Балтийского завода судостроения", который располагается на 27 линии.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу, ледокол "Урал" в момент ЧП находился на стапеле в процессе формирования металлического корпуса. Возгорание случилось на второй палубе, в результате чего выгорели 2 метра пластиковой трубы воздуховода.

Огонь удалось потушить в 01.42. Информации о пострадавших нет.