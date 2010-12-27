Строительная компания заплатит 3,4 млн за поврежденный газон у Летнего сада

За небрежность во время работ в безымянном парке недалеко от Летнего сада строительная компания заплатит 3,4 миллиона рублей. Именно во столько оценили нанесенный ими ущерб зеленому фонду Петербурга.

Компания ООО "Регион-Строй" нанесла ущерб зеленому фонду во время работ в районе парка на Гангутской улице между Соляным переулком и Гагаринской улицей. По оценке Генеральной прокуратуры, от деятельности строительной компании пострадало 450 квадратных метров зеленых насаждений и две тысячи квадратных метров щебеночно-набивного покрытия площадки.

Компания превратила сквер в свалку строительного мусора и складировала там свои материалы. При этом строители не получили порубочный билет. При этом по участку ездила тяжелая спецтехника.

В итоге ущерб зеленому фонду Северной столицы оценили в 3,4 миллиона рублей. Приморский районный суд одобрил запрос прокуратуры в полном объеме. Контролировать возмещение ущерба будет природоохранная прокуратура города.