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Строителям станции "Беговая" пообещали выплатить зарплату в течении 14 дней
Сегодня, 21:02
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IRINA_CHALKINA
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Строителям станции "Беговая" пообещали выплатить зарплату в течении 14 дней

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Долгожданный расчет обещают выдать как уволенным строителям, так и тем, что остался в компании.

Компания "Метрострой" пообещала наконец-то выплатить строител "Беговой" и "Новочеркасской" зарплаты. Об этом сообщает "Фонтанка".

Долгожданный расчет обещают выдать как уволенным строителям, так и тем, что остался в компании.

Напомним, что в  июне сотрудники не получили зарплату из-за ареста счетов подрядной организации. После чего прошли увольнения десятков строителей

Действия в отношении "Метростроя" прекращены 28 августа. Однако счета компании попрежнему "заморожены". Процесс разблокировки может продтится от 7 дней и более.

Фото: У метро Беговая/ВК

Теги: беговая , метрострой , новочеркасская
Категории: Лента новостей Новости СПб

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