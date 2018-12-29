Строительство крытого катка в Выборге завершится в 2020 году

Ледовая арена расположится в нынешнем спорткомплексе “Выборг”.

В Выборге уже более шести месяцев функционирует спортивный комплекс "Выборг", находящийся на окраине города (Леншоссе 103). На сегодняшний день комплекс состоит из универсального спортивного зала, оснащённого трибунами, двумя бассейнами, отдельными залами с беговыми дорожками и прочими тренажерами.

Однако вскоре спорткомплекс обзаведётся новым крытым катком, которого так долго ждали жители города. Предполагается, что строительство крытой ледовой арены будет окончено уже в предстоящем 2020 году.

За исключением катка, размеры которого должны быть примерно 30 на 60 см, в ледовом дворце также установят около 200 мест для аудитории, а также душевые комнаты с четырьмя раздевалками, столовыми и тренажёрными залами.

Источник: газета "Выборг"