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В романтической комедии покажут строительство Крымского моста

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Премьера фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!" состоится в ноябре.

В ноябре в российских кинотеатрах состоится премьера романтической комедии "Крымский мост. Сделано с любовью!". Об этом сообщают российские СМИ.

В понедельник, 20 августа, в Сеть выложили трейлер фильма, посвященной не только стройке моста, но и жизни вокруг нее. В кино снимались: Екатерина Шпица, Алена Хмельницкая, Ирина Розанова, Юрий Стоянов и другие. В массовках были задействованы простые жители Крыма и Кубани. Режиссер - Тигран Кеосаян, сценарист -  Маргарита Симоньян, композитор - Сергей Трофимов.

Ранее создатель "Симпсонов" испугался "живого" Гомера.

Теги: кино , крымский мост , фильм
Категории: Культура Лента новостей Кино

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