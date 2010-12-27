Строительная компания будет строить мосты вручную, пока не отдаст миллиардный долг

У организации отберут технику за долги.

В Петербурге судебные приставы провели рейд в рамках общероссийской акции "В новый год-без долгов". К концу года подразделения УФССП решили принудительно взыскать долги с задолжников, сообщила 14 декабря пресс-служба судебных приставов.

Под удар попала и организация ООО "Континент", которая задолжала почти 1 миллиард 100 миллионов рублей. Приставы заметили, что у строительной компании, занимающейся возведением мостов и тоннелей, при себе имеется целый автопарк различной техники. Помимо этого судебный исполнитель произвел арест дебиторской задолженности в размере около 479 миллионов рублей.

Также судебные приставы "поздравили с наступающим" и обычных граждан. С таким визитом они наведались к петербуржцу, который задолжал транспортный налог в размере 21 тысячи рублей. До выплаты средств у него в заложники забрали компьютер. У другого гражданина был таким же образом арестован мобильный телефон.