Инспектор МЧС получил четыре года условно за взятку в 50 миллионов рублей

В Петербурге рассмотрели дело Руслана Гареева, который получил взятку от подрядчика учебного центра МЧС в Мурино.

В Калининском районном суде бывшего строителя МЧС приговорили к условному сроку за взятку. При этом, иск об необоснованной выплате подрядчику 50 миллионов рублей не рассматривалась из-за истечения срока давности.

Суд признал петербуржца Руслана Гареева виновным в получении денег за “решение” проблем, связанных с злоупотреблением должностными полномочиями. В обязанности Гареева входила проверка и надзор за исполнением государственного контракта. Договор об оказании услуг между ведомством МЧС России и предприятием “Лапин Энтерпрайз” был заключен в 2009 году. Строительная компания должна была заниматься работами по реконструкции учебного комплекса для спасателей МЧС, расположенного на территории Ленобласти.

Обвиняемый намеренно не исполнял должностные обязанности. Он официально “принял” ремонт подрядчика, которая не отвечала техническому регламенту и проектной документации. Некоторые виды работы вообще не были начаты. Однако, деньги за них были полностью выплачены организации. Стоимость денежного вознаграждения составила более 213 миллионов рублей. Гарееву было отдано 50 миллионов рублей за умалчивание некоторых деталей. Взята составила шесть процентов от общей суммы контракта.

Свою вину в содеянном обвиняемый не признал. Суд постановил назначить Гарееву наказание в виде четырех лет условного срока с испытательным периодом в три года. Гражданский иск на 50 миллионов рублей не был рассмотрен из-за истечения срока давности.

