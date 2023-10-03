Очевидцы прокомментировали стрельбу в Бангкоке

Свидетели произошедшего активно использовали смартфоны, звонили и писали близким.

Во вторник, 3 октября, в торговом центре Бангкока прозвучала стрельба. Как сообщил телеканал "360" со ссылкой на очевидцев, посетители в панике выбежали на парковку и спрятались за машинами.

Судя по предоставленной телеканалом записи с места происшествия, многие посетители ТЦ были с детьми. Свидетели произошедшего активно использовали смартфоны, звонили и писали близким. Также сообщается, что на месте происшествия задержан подросток.

Агентство Reuters со ссылкой на правоохранительные органы уже сообщило о закрытии центра и об отсутствии какой-либо информации о пострадавших.

Видео: телеканал "360"