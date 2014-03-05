Стражи порядка ищут извращенца, который уговаривал 15-летнюю дочь ученого уединиться

В Петербурге правоохранители разыскивают извращенца, который предлагал школьнице интимную близость. Мужчина нашел девочку в социальных сетях и активно писал ей. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 19 сентября.
К полицейским обратилась мать 15-летней девочки, которая является младшим сотрудником РАН. Она рассказала следователю, что неизвестный мужчина уговаривал подростка заняться любовью и писал сообщения сексуального характера.
На данный момент стражи порядка проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголoвного дела.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Сланцах малыш съел батарейку и попал в больницу.
Фото: Pexels
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