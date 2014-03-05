  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стражи порядка ищут извращенца, который уговаривал 15-летнюю дочь ученого уединиться
Сегодня, 11:17
193
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Стражи порядка ищут извращенца, который уговаривал 15-летнюю дочь ученого уединиться

0 0

За помощью к стражам порядка пришла 45-летняя мать подростка.

В Петербурге правоохранители разыскивают извращенца, который предлагал школьнице интимную близость. Мужчина нашел девочку в социальных сетях и активно писал ей. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 19 сентября. 

К полицейским обратилась мать 15-летней девочки, которая является младшим сотрудником РАН. Она рассказала следователю, что неизвестный мужчина уговаривал подростка заняться любовью и писал сообщения сексуального характера.

На данный момент стражи порядка проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголoвного дела. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Сланцах малыш съел батарейку и попал в больницу.

Фото: Pexels

Теги: дети, насилие, педофил, ран, социальные сети
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Агафонов Чеслав
Сегодня 12:56

Хочу чтобы какой-то парень меня жеcтко отраxал в эти две дыpочки Сразу говорю я не хочу отношения, я люблю сeкc вот и все. Написать в чат: http://urlr.me/1Dcnv

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии