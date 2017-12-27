Страшное ДТП произошло на "Скандинавии": есть жертвы

На трассе "Скандинавия" в 19:10 произошло столкновение автомобилей, в котором погибли две женщины.

"На Скандинавии на мосту через Грязновку жёсткая авария. Одна машина всмятку, во второй пострадавшие. В сторону Питера пробка перед мостом. Видимость ужасная, движение плотное", - сообщают очевидцы.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, автомобиль Toyota двигался по обочине в районе моста через реку Грязновку, где столкнулся с Mitsubishi, который ехал по правой полосе. В результате Mitsubishi откинуло на встречную полосу, где он столкнулся с внедорожником Honda.

В аварии погибли водитель и пассажирка автомобиля Mitsubishi - женщины около 60-ти лет.

После столкновения на месте образовалась пробка. По информации очевидцев, для объезда была свободна одна полоса.

"Проезжали там,когда она случилась минутами ранее. CRV и цивик вроде. Лобовой удар сильный был. Везде подушки отработали. Водителя CRV вытаскивали, в сознании. Сам держался за голову. Пассажирскую дверь то же открыли очевидцы. Вроде в CRV все живы с различными травмами. В черной неизвестно, зажато все было. Искали монтировки и ломы, выламывать двери. Помогало очень много проезжающих машин. " (орфография и пунктуация автора сохранены), - сообщил очевидец Андрей Забелин в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

По факту ДТП проводится проверка.

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