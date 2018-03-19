Страшные кадры из Башкирии: В ДТП погибли женщина и два малыша

В сети опубликовано видео момента смертельной аварии и ее последствий.

Накануне, 18 марта, в Благовещенском районе Башкирии произошла серьезная авария в которой погибла женщина и два ребенка в возрасте до 2х лет.

Авария произошла на трассе Уфа - Янаул близ деревни Николаевка. По неустановленный на данный момент причинам в плохих погодных условиях легковушка выскочила на встречку на большой скорости и врезалась лоб в лоб в грузовик "Ивеко" под управлением 56-летнего жителя Татарстана. По опубликованным кадрам момента аварии, можно предположить, что водитель легковушки пошел на обгон длинномера в условиях плохой видимости и не заметил встречный грузовик.

За рулем "Лады Приоры" находился 31-летний мужчина. Авто принадлежало его зятю. В салоне машины была 24-летняя жена водителя, его сын в возрасте 1 год 9 месяцев, 26-летняя жена владельца машины с дочкой 1,5 лет. В результате мощного столкновения от полученных травм скончались на месте аварии жена владельца автомобиля и оба малыша, хотя оба ребенка были в детских автокреслах. Водитель и его жена госпитализированы с тяжелыми травмами.

Видео: YouTube/Социальная реклама БДД