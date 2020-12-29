Страницы Трампа в Facebook и Instagram разблокировали

Последние посты политик делал на личных страницах 6 января.

Страницы Дональда Трампа в Facebook и Instagram разблокировали. Ранее руководство данных социальных сетей приняло решение о блокировке акканктов действующего президента США из-за проведенных в Вашингтоне массовых беспорядков. Сторонники республиканца ворвались в здание Капитолия 6 января и устроили там погром.

Сейчас доступ к личным страницам американского политика вновь разрешен пользователям ресурсов. Последняя запись в аккаунтах сделана 6 января. Пока что неизвестно, может ли Дональд Трамп публиковать новые посты.

Напомним, что обе соцсети принадлежат компании Facebook. Управление решило лишить пользователя Дональда Трампа возможности публиковать посты в соцсетях до срока истечения его президентских полномочий 20 января. Марк Цукерберг сообщил, что по его мнению, глава Белого дома пытается воспользоваться оставшимся у него временем для того, чтобы помешать законной и мирной передачи власти к новой администрации Джо Байдена.

Пенс: власти США обеспечат безопасность на инаугурации Байдена.

Фото: Pixabay.com