Столтенберг заявил, что НАТО стоит на стороне Украины по Донбассу

В Брюсселе генсек военного альянса поддержал Киев в вопросе территориальной целостности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный альянс стоит на стороне Украины по Донбассу. Такое заявление чиновник сделал на совместной пресс-конференции в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Поддержка НАТО в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимой. Мы не признаем и не признаем незаконную аннексию Крыма. Мы продолжаем призывать Россию прекратить поддержку боевиков на Востоке Украины, вывести свои войска с территории Украины. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

По мнению генсека, Североатлантический альянс вместе с союзниками оказывают поддержку Киеву ради того, чтобы Украина была способна самостоятельно обеспечивать собственную безопасность. В том числе речь идет о укреплении потенциала вооружения. В НАТО полагают, что вопрос о вступлении страны в состав альянса должны принимать 30 стран-членов, а у России в данном вопросе нет возможности вмешаться в процесс.

В МИД Украины оценили возможность членства в НАТО.