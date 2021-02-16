Столтенберг: НАТО не станет диктовать Киеву условия переговоров с Москвой

Генсек альянса призвал помогать Киеву в его самообороне.

НАТО не станет диктовать Киеву условия переговоров с Москвой. Такое заявление генеральный секретарь Североатлантического военного альянса сделал по завершению в Вашингтоне рабочей встречи с президентом Джо Байденом, Вице-президентом Камалой Харрис, помощником главы США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. По словам политика, военный альянс не будет говорить Украине о том, на какие пункты следует соглашаться в обсуждениях с российской стороной.

Я верю и доверяю политическому руководству на Украине, они должны принимать эти сложные решения. Мы не должны решать или иметь решающее мнение по тому. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Генсек НАТО полагает, что Запад должен помогать Украине осуществлять свое право на самооборону страны. По мнению Столтенберга, конфликты всегда завершаются за столом переговоров. Однако ситуация за этим столом будет зависеть от "ситуации на поле боя". В альянсе надеются на то, что благодаря военным поставкам Киев сможет достичь лучшего результата в этом кризисе.

Байден предложил запретить продажу штурмового оружия.

Фото и видео: YouTube / NATO News