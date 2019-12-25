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Стойка шасси задымилась у Boeing 777 в "Шереметьево"
Сегодня, 9:08
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lesjasap

Стойка шасси задымилась у Boeing 777 в "Шереметьево"

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Инцидент был быстро ликвидирован.

Стойка шасси задымилась у Boeing 777 в столичном аэропорту "Шереметьево". Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственный источник в экстренном региональном ведомстве. В службе заметили, что сотрудники воздушной гавани оперативно ликвидировали возгорание.

При замене у самолета авиакомпании "Россия" тормозов на правой и левой стойках шасси произошло короткое замыкание с задымлением на левой стойке шасси.

источник агентства

В аэропорту Сургута самолет ATR-72 сам укатился и столкнулся с Як-40.

Фото: Piter.tv

Теги: boeing 777, москва, шасси, шереметьево
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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