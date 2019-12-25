Стойка шасси задымилась у Boeing 777 в "Шереметьево"

Инцидент был быстро ликвидирован.

Стойка шасси задымилась у Boeing 777 в столичном аэропорту "Шереметьево". Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственный источник в экстренном региональном ведомстве. В службе заметили, что сотрудники воздушной гавани оперативно ликвидировали возгорание.

При замене у самолета авиакомпании "Россия" тормозов на правой и левой стойках шасси произошло короткое замыкание с задымлением на левой стойке шасси. источник агентства

В аэропорту Сургута самолет ATR-72 сам укатился и столкнулся с Як-40.

Фото: Piter.tv