Стойка шасси задымилась у Boeing 777 в "Шереметьево"

Стойка шасси задымилась у Boeing 777 в столичном аэропорту "Шереметьево". Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственный источник в экстренном региональном ведомстве. В службе заметили, что сотрудники воздушной гавани оперативно ликвидировали возгорание.
При замене у самолета авиакомпании "Россия" тормозов на правой и левой стойках шасси произошло короткое замыкание с задымлением на левой стойке шасси.
источник агентства
В аэропорту Сургута самолет ATR-72 сам укатился и столкнулся с Як-40.
Фото: Piter.tv
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