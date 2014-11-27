Стоимость проезда в метро и автобусах Петербурга может вырасти раньше запланированного срока

Новые правила могут вступить в силу уже в 2025 году.

В Санкт-Петербурге рассматривается возможность досрочного повышения тарифов на проезд в общественном транспорте до окончания 2025 года. Инициатива связана с необходимостью компенсировать рост инфляционных показателей, сообщают городские власти.

Комитет по тарифам Северной столицы в настоящее время вносит изменения в нормативные документы, которые позволят пересматривать стоимость проезда не только в начале календарного года, как это практиковалось ранее. Согласно новым правилам, корректировка станет возможной при отклонении индекса потребительских цен на 3% и более от прогнозируемых значений, использованных при установлении тарифов.

Предлагаемые изменения затронут все виды городского транспорта: метрополитен, автобусы, троллейбусы, трамваи. Хотя конкретные суммы возможного повышения пока не называются, новые тарифы могут быть введены в действие до января 2026 года.

Ранее сообщалось, что дорожные работы ограничат движение в центре Петербурга с 29 июля.

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