Дорожные работы ограничат движение в центре Петербурга с 29 июля

С 29 июля по 1 августа будет полностью перекрыт проспект Чернышевского от Воскресенской набережной до улицы Чайковского.

С 29 июля по 1 августа 2025 года в Центральном районе Санкт-Петербурга будут введены временные ограничения движения транспорта в связи с проведением ремонтных работ на дорожном покрытии. Об этом сообщила пресс-служба Городской административно-технической инспекции.

В указанный период будет полностью закрыт для проезда участок проспекта Чернышевского от Воскресенской набережной до улицы Чайковского. Также вводятся ограничения движения на отрезке Захарьевской улицы между Литейным проспектом и проспектом Чернышевского. Дополнительно перекроют проезд по Захарьевской улице в направлении от дома 23 к проспекту Чернышевского.

ГАТИ рекомендует водителям заранее планировать альтернативные маршруты движения и учитывать возможные задержки при проезде через указанные участки дорожной сети.

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Фото: Piter.TV