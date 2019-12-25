Стоимость дизтоплива достигла исторического максимума

Связывают это с ростом цен на топливо в Европе.

На бирже стоимость дизельного топлива достигла исторического максимума и составила 52,6 тыс. рублей за тонну. Как пишет "Коммерсант", это обусловлено ситуацией ростом цен в Европе.

С начала мая биржевые цены на топливо на СПбМТСБ выросли на 5%, до 52,6 тысяч рублей за тонну. Это является максимумом за всю историю торгов. Привлекательность экспорта дизтоплива повысилась вследствие роста котировок в Северо-Западной Европе до максимальных значений с начала 2020 года, — сказал редактора издания "Argus Моторное топливо России" международного ценового агентства Argus Дмитрия Гончаренко.

Вице-президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов в свою очередь отметил, что хочет поднять вопрос, связанный с ростом цен на дизельное топливо, на биржевом комитете ФАС. Участники рынка подчеркивают, что подорожание дизтоплива может привести к росту цен на другие товары в России. Это обусловлено тем, что компании станут повышать тарифы на перевозки.

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