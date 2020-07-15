  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:55
268
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Стивен Кинг продал права на экранизацию трех повестей по $1 за каждую

0 0

Такие продажи позволяют Кингу управлять процессом съемок и вносить свои изменения в будущие экранизации.

Стивен Кинг продал права на экранизацию трех повестей по $1 за каждую. Речь идет о сборнике произведений писателя под названием "Если кровоточит".

В соответствующий сборник входят четыре произведения: "Телефон мистера Хэрригана", "Крыса", "Жизни Чака" и "Пусть истечёт кровью". Известно, что за экранизацию первых повестей возьмется Netflix и Blumhouse, актер и режиссер Бен Стиллеру и Даррен Аронофски соответственно. 

Отметим, что такие продажи позволяют Кингу управлять процессом съемок и вносить свои изменения в будущие экранизации.

Ранее мы сообщали о том, что Бэнкси запустил в метро Лондона "коронавирусных" крыс.

Видео:YouTube / Simon & Schuster Books

Теги: книги стивен кинг, стивен кинг
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии