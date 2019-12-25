Стинг отменил гастроли в РФ из-за коронавируса

Организаторы гастролей британского певца Стинга, запланированных в России на осень этого года, заявили об отмене концертов. Об этом сообщила компания Matreshka concerts.
Выступления певца отменили из-за пандемии коронавируса. Исполнитель выразил сожаление о том, что так произошло, и ждет возможности вернуться в Россию.
Концерты Стинга должны были состояться в Москве, Петербурге, Казани и Екатеринбурге. В Matreshka concerts заверили, что деньги за билеты будут возвращены "быстрее, чем в отведенные для этого 180 дней".
Ранее мы писали, что Макаревичу не дали спеть в поддержку белорусской оппозиции.
Фото: Instagram / theofficialsting
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