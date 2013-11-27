Летом в Петербурге будет модно вернуться в 90-ые и на Дикий Запад

Стилисты дали рекомендации по обновлению гардероба на лето.

Петербургские дизайнеры рассказали, какие модные тренды будут популярны летом 2019 года. По информации от специалистов, по прежнему актуальными остаются детали 60-80ых годов прошлого века, стиль 90-ых, а также спортивные элементы.

Для Северной столицы всегда важно помнить об удобстве и безопасности от переменчивых погодных условий. Местным жителям следует носить непромокаемые и непродуваемые ткани. Яркой изюминкой гардероба могут стать "веренки" и лосины.

Еще одним мастхэвом сезона является силь дикого запада. Для него характерны красочные принты, широкие голенища сапог, экологический мех. Для мужчин подойдут обычные синие или черные джинсы. Их могут носить и женщины вместе со свободными клетчатыми рубашками.

Фото: Piter.tv