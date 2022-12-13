Стилист из Петербурга станет членом жюри проекта "Бьюти Баттл"

К Карине Нигай присоединятся Никита Кавлакан и Евгений Жук.

25 февраля ТНТ презентует новый проект "Бьюти Баттл", в котором талантливые стилисты из разных уголков страны будут бороться за главный приз. Оценивать работы участников будет компетентное жюри, в состав которого вошли стилист-имиджмейкер Евгений Жук, стилист ESTEL Professional Никита Кавлакан и фешн-блогер Карина Нигай.

Для участников проекта подготовлены непростые испытания, в числе которых - задания на стрессоустойчивость. Испытания максимально приближены к условиям работы в реальной жизни. Для членов жюри задача также не из простых: им предстоит оценивать не только профессионализм участников, но и их собранность, дисциплинированность и работоспособность.

Все ситуации в проекте очень жизненные, поскольку всякое бывает в работе. Возможно и отключение света или условия, где нет электричества в принципе. Я с таким сталкивался. Тебя не предупредили, потому что никто не подумал. Заказчики в своих мыслях, и не очень понимают, как работает стилист, что ему нужно. Я считаю, что если мастер справляется с задачей вот в таких условиях, то он максимально подготовлен, показывает свою гибкость, может решить проблему и готов взять на себя ответственность Евгений Жук, член жюри проекта

Всего в проекте будут участвовать 16 стилистов, которые будут работать в парах в первых четырех выпусках. Каждый выпуск проект будет покидать одна пара, которая хуже других справилась с испытанием. Между оставшимися 8 участниками начнется личное первенство и лишь трое дойдут до финала. Победителю проекта достанется заветный приз в размере миллиона рублей.

Я много лет в индустрии, поэтому воспринимаю каждого участника как своего коллегу. Как человека, с которым у нас общая миссия — делать людей счастливее. Поэтому я смотрю как на результат, так и на подход мастеров к делу. Горят ли у человека глаза? Готов ли он менять к лучшему жизни людей? Я вижу это у многих наших участников. Мне хотелось бы отметить их собранность, креатив, умение выходить из сложных ситуаций здесь и сейчас. Конечно, в первую очередь, как парикмахер, я оцениваю работу с волосами, но главное — это образ в целом. Начиная с работы над деталями и заканчивая тем смыслом, который мастер вкладывает в свою работу. Никита Кавлакан, член жюри проекта

"Бьюти Баттл" выходит в эфир с 25 февраля по субботам в 9:00 на телеканале ТНТ.

Фото: пресс-служба ТНТ

