Стычкин о "За гранью реальности": надеюсь, мы не сняли страшную квадратную хреновню

В Петербурге в кинотеатре «Синема 5» актёр театра и кино Евгений Стычкин презентовал новый фильм «За гранью реальности».

Новый фильм «За гранью реальности» Александра Богуславского выйдет на экраны кинотеатров 1 марта. И хотя фильм российский, русского в нём совсем немного. Создатели фильма и не скрывают, что ориентировались на Запад. И в плане киноязыка, и в плане проката.

Евгений Стычкин рассказал корреспондентам Piter.TV, как проходили съемки, как было работать с Антонио Бандерасом, и как снять кино заграницей, не имея "заграничных" бюджетов. Смотрите большое интервью с актером в нашем новом сюжете.

Видео и фото: Piter.TV

Анна Зеленская, Надежда Путинцева, Дарья Молчанова