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Стендап-комик из Ленобласти примет участие в московском шоу
Сегодня, 18:40
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smirenny

Стендап-комик из Ленобласти примет участие в московском шоу

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Шоу запустил телеканал 360.

В новом стендап-шоу "Взрослые люди" от телеканала "360" будут участвовать комики из различных городов, в том числе из Ленобласти. 

Выпуски будут транслировать не только в телеэфире, но и на YouTube каждое воскресенье. Сообщается, что комики разных профессий будут шутить на разные темы. 

В первом выпуске выступят Тимофей Вагнер из Казани, Татьяна Меньшикова из города Сосновый Бор в Ленинградской области, комик из Новосибирска Янина Герасимова и уроженец Саратова Владимир Лачинов. 

Ранее мы писали, что "Зенит" сыграет с "Уралом" при пустых трибунах.

Фото: Pixabay

Теги: стендап-комик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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