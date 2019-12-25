Стендап-комик из Ленобласти примет участие в московском шоу

Шоу запустил телеканал 360.

В новом стендап-шоу "Взрослые люди" от телеканала "360" будут участвовать комики из различных городов, в том числе из Ленобласти.

Выпуски будут транслировать не только в телеэфире, но и на YouTube каждое воскресенье. Сообщается, что комики разных профессий будут шутить на разные темы.

В первом выпуске выступят Тимофей Вагнер из Казани, Татьяна Меньшикова из города Сосновый Бор в Ленинградской области, комик из Новосибирска Янина Герасимова и уроженец Саратова Владимир Лачинов.

Ранее мы писали, что "Зенит" сыграет с "Уралом" при пустых трибунах.

Фото: Pixabay