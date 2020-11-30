Стендап-экскурсия по Петербургу

Стендап-экскурсии по Петербургу пройдут 30 июля в 14:00 и 19:00. Возрастные ограничения: 18+.

"Стендап-экскурсия" – это пешая экскурсия по центру Петербурга, которую ведет стендап-комик.

Обычно стендап-комик может превратить в шоу даже историю про поездку в такси, а что же будет, если вооружить его историей целого города? Вместо сцены будут улицы, дворы и парадные центральной части Петербурга.

Маршрут пройдет через памятник Сергею Довлатову, улицу Рубинштейна, набережную реки Фонтанки, Ломоносовский сквер и Ротонду.

Продолжительность: 1 час 30 минут. Место встречи: памятник Сергею Довлатову, гид с табличкой "Стендап-экскурсия".

Фото: Piter.TV