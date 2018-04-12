Стеклянный фасад "Лахта Центра" потрескался от удара молотка

Стекло проходило тест на прочность.

На официальном канале "Лахта Центра" было публиковано видео, где рассказывается о стекле, которое используется в фасадах небоскреба. В ходе "тест-драйва" его не удалось разбить ни топором, ни тараном, ни с помощью автомобиля.

Повредить, но не разбить, стекло удалось с помощью молотка.

Весь стеклянный фасад состоит из 16 505 стеклопакетов разной формы. Большая часть элементов фасада – изогнутые параллелограммы. Многослойные закаленные и термоупрочненные стекла не подвергаются нагреву для придания нужной формы – они холодногнутые. Масса одного элемента фасада – более 700 килограммов.

Видео: YouTube / Лахта Центр