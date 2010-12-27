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Статистика ДТП в Петербурге за пятницу приятно удивила
Сегодня, 16:41
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Shdaria
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Статистика ДТП в Петербурге за пятницу приятно удивила

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В Петербурге за 8 декабря зафиксировано 224 ДТП.

УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объявило число аварий, произошедшие 8 декабря. Стоит отметить, что результат неожиданный.
 
В пятницу за 12 часов, с полуночи до полудня 8 декабря, в Петербурге зарегистрировано 244 ДТП. Напомним, что 7 декабря, за такой же период времени количество дорожных аварий было гораздо больше – 313. А за весь четверг зафиксировано 903 ДТП.
 
Возможно из-за сильного снегопада и последствий предыдущих дней, автомобилисты стали ездить аккуратнее и внимательнее. Более того, кто-то решил совсем отказался от машины в пользу общественного транспорта. Отметим, что пробки в городе связаны не с количесвтом ДТП, а со скоростью движения.
 
Фото: Piter.tv
 
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Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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