Статистика ДТП в Петербурге за пятницу приятно удивила

В Петербурге за 8 декабря зафиксировано 224 ДТП.

УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объявило число аварий, произошедшие 8 декабря. Стоит отметить, что результат неожиданный.

В пятницу за 12 часов, с полуночи до полудня 8 декабря, в Петербурге зарегистрировано 244 ДТП. Напомним, что 7 декабря, за такой же период времени количество дорожных аварий было гораздо больше – 313. А за весь четверг зафиксировано 903 ДТП.

Возможно из-за сильного снегопада и последствий предыдущих дней, автомобилисты стали ездить аккуратнее и внимательнее. Более того, кто-то решил совсем отказался от машины в пользу общественного транспорта. Отметим, что пробки в городе связаны не с количесвтом ДТП, а со скоростью движения.

Фото: Piter.tv