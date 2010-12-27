Стал известен стартовый состав "Зенита" в матче с "Лионом"

Игра пройдет в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Тренерский состав "Зенита" определился со стартовым составом команды на матч с "Лионом". Игра начнется в 20:55 на "Газпром Арене" в Петербурге.

С первых минут на поле появятся вратарь Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Братислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Далер Кузяев, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун и Артем Дзюба.

Накануне тренер клуба Сергей Семак сказал, что команда настроена на победу. Судить матч будет итальянец Даниэле Орсато.

Сегодня молодежный состав сине-бело-голубых обыграл "Лион". Для младшего "Зенита" это стало первой победой в турнире.

Фото: пресс-служба "Зенита"