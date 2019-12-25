Картина является экранизацией рассказов писателя Александра Цыпкина.

В Москве стартовали съемки комедийного сериала "Беспринципные". Сюжет основан на серии рассказов писателя Александра Цыпкина. Премьера восьмисерийного проекта запланирована на осень 2020 года.

Зрители увидят в сериале таких известных российских актеров, как Павел Деревянко, Максим Виторган, Надежда Михалкова, Аглая Тарасова, Оксана Акиньшина, Николай Фоменко, Павел Табаков и др. Сценарий для киноадаптации написал лично Александр Цыпкин. Режиссерское кресло занял Роман Прыгунов.

"Беспринципные" – это сборник сатирических зарисовок о приличных жителях Патриарших прудов и их неприличных историях. В сериал вошли трогательные, возмутительные и полные любви интимные рассказы, о которых не принято говорить вслух.

Сериал создается эксклюзивно для онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD. Разработкой проекта занимается продюсерская компания "Медиаслово".

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Фото: kinopoisk.ru