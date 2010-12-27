Стартовали продажи квартир в Приморском районе в ЖК "Шуваловский"

Застройщики предлагают жителям города 590 квартир площадью от 33 до 110 кв. м.

В Петербурге начались продаже квартир в ЖК "Шуваловский" в Приморском районе.

Предложение от застройщиков насчитывает 590 квартир площадью от 33 до 110 кв. м, от одной до четырех комнат. Стоимость квадратного метра - от 81 тыс. рублей. Общая площадь домов составляет почти 45 тыс. кв. м. В эксплуатацию оба дома будут введены в конце 2019 года, а передача ключей жителям планируется до 30 июня 2020 года.

ЖК строится в Приморском районе на пересечении ул. Парашютной и Шуваловского пр. Завершить весь проект, в который входит ещё 12 домов, компания планирует к 2020 году.

На территория рядом с комплексом "Шуваловский" очень развита инфраструктура: детские сады, школы поликлиники, спортивные центры, супермаркеты. Внутри же самого объекта также построен детский сад на 250 мест. В будущем власти города планирует построить школу на 1600 учеников и еще один детский сад на 240 мест – оба объекта уже внесены в адресную программу Комитета по строительству.

Фото: "ЛСР"