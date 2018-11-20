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Стартовал прием заявок на ежегодный кинофестиваль "Окно в Европу"
Сегодня, 13:16
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KaterinaKono13

Стартовал прием заявок на ежегодный кинофестиваль "Окно в Европу"

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Фестиваль состоится в Выборге в период со второго по восьмое августа.

В городе Выборге Ленинградской области стартовал прием заявок на ежегодный популярный кинофестиваль "Окно в Европу". Напомним, фестиваль состоится в Выборге в период со второго по восьмое августа. 

В нынешнем, 2019 году программа кинофестиваля стала значительно больше.

Участникам кинопоказа презентуют детские киноленты, а также премьеры Выборга. А вот на сам конкурс участники, по традиции, смогут заявить художественные, неигровые и анимационные картины. Отборочный тур продлится до 3 июня. 

Источник: 47channel.ru 

Фото: "ИА regnum"

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Категории: Выборг,

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