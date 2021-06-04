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Старший вице-президент Сбербанка подвел итоги экономического форума

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По словам Владимира Ситнова, главными темами Петербургского международного экономического форума стали цифровизация бизнеса и экологическая повестка в рамках концепции ESG.

Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка:

Наверно, наиболее часто звучащее слово на этом форуме – цифровизация или цифровая трансформация. Это основная тема, с которой мы в том числе выступали. Мы обсуждали перспективы цифровой трансформации с нашими клиентами, бизнес-партнерами, презентовали и выводили в паблик те проекты, которые были реализованы и призваны производить цифровую трансформацию. Ну и второй большой блок вопросов – это тоже часто звучащая тема – ESG, о которой тоже много говорят. Мы рассказали о том, что конкретно делаем мы в этом направлении и в том числе был подписан ряд серьезных соглашений с компаниями, реализующими повестку возобновляемой энергетики, зеленой энергетики

Теги: пмэф, сбербанк
Категории: Лента новостей, Репортажи,

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