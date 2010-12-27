Станцию метро "Звенигородская" закрывали на 4 минуты

В 17-41 станция метро Звенигородская и переход Звенигородская - Пушкинская были закрыты. На платформе обнаружен бесхозный предмет. Информация об этом появилась в официальном Telegram петербургского метрополитена. Поезда на станции не останавливаются, а проходят мимо с закрытыми дверями. Отметим, что "Звенигородская" является одной из самых популярных и загруженных станций "фиолетовой ветки". На ней же расположен переход на "Пушкинскую" и "красную линию".
Уже в 17.45 объект открыли после проверки. Получается, что она была закрыта не более 5 минут.
Фото: Piter.TV