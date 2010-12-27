Станцию метро "Удельная" закрывали на 13 минут из-за бесхозного предмета

Сегодня утром в очередной раз закрыли одну из станций петербургского метро. "Удельная" была недоступна на вход и выход 13 минут. Специалисты исследовали бесхозный предмет. Об этом сообщила пресс-служба петербургской подземки в своем Telegram-канале.
Во время проверки потенциально опасного предмета пассажирам предложили воспользоваться наземным транспортом. Напомним, от станции метро "Озерки" до "Удельной" ходят автобусы №85, 86 и трамваи №9, 20, 21.
В настоящее время станция метро "Удельная" доступна для пассажиров. Специалисты не обнаружили в оставленном предмете взрывчатых веществ.
Ранее у "Удельной" был несколько дней затоплен подземный переход.
Фото: ВКонтакте / ГУП "ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН"