Станцию метро «Пушкинская» и переход на нее открыли

Станцию метро "Пушкинская" и переход на "Звенигородскую" открыли. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.
"Пушкинскую" закрывали 9 апреля в 17:10 из-за бесхозного предмета. Переход на "Звенигородскую" также был недоступен.
Фото: Piter TV
Ранее сообщалось, что ее закрыли из-за забытого предмета.
Станцию метро "Пушкинская" и переход на "Звенигородскую" открыли. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.
"Пушкинскую" закрывали 9 апреля в 17:10 из-за бесхозного предмета. Переход на "Звенигородскую" также был недоступен.
Фото: Piter TV