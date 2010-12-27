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Станцию метро «Пушкинская» и переход на нее открыли
Сегодня, 17:22
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Alena_Zinovieva
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Станцию метро «Пушкинская» и переход на нее открыли

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Ранее сообщалось, что ее закрыли из-за забытого предмета.

Станцию метро "Пушкинская" и переход на "Звенигородскую" открыли. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.

"Пушкинскую" закрывали 9 апреля в 17:10 из-за бесхозного предмета. Переход на "Звенигородскую" также был недоступен. 

Фото: Piter TV

 

Теги: метро петербурга , новости спб , подземка , происшествия , пушкинская
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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