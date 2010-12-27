Станцию метро «Пушкинская» и переход на нее открыли

Ранее сообщалось, что ее закрыли из-за забытого предмета.

Станцию метро "Пушкинская" и переход на "Звенигородскую" открыли. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.

"Пушкинскую" закрывали 9 апреля в 17:10 из-за бесхозного предмета. Переход на "Звенигородскую" также был недоступен.

Фото: Piter TV