Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Станцию "Приморская" проверяли почти час
Сегодня, 11:21
0
Rybka123
200

Станцию "Приморская" проверяли почти час

0
 
 

В данный момент станция метрополитена работает в штатном режиме.

Утром в воскресенье, 4 ноября, станция метро "Приморская" была закрыта для пассажиров на вход и выход в течение почти 50 минут. Об этом сообщила пресс-служба Петербургского метрополитена.

Станцию закрыли в 07:39, пассажиры могли добираться только верхним транспортом, бесхозный предмет осматривали до 08:29. В результате проверки никаких опасных предметов не обнаружили.

В данный момент станция метрополитена работает в штатном режиме.

Ранее на Piter.TV: Видео: у Лисьего Носа столкнулись Lexus и BMW
Фото: Piter.TV

Все новости района
Теги: метро спб , приморская , станция закрыта
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5