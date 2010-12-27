Станцию "Приморская" проверяли почти час

В данный момент станция метрополитена работает в штатном режиме.

Утром в воскресенье, 4 ноября, станция метро "Приморская" была закрыта для пассажиров на вход и выход в течение почти 50 минут. Об этом сообщила пресс-служба Петербургского метрополитена.

Станцию закрыли в 07:39, пассажиры могли добираться только верхним транспортом, бесхозный предмет осматривали до 08:29. В результате проверки никаких опасных предметов не обнаружили.

В данный момент станция метрополитена работает в штатном режиме.

Ранее на Piter.TV: Видео: у Лисьего Носа столкнулись Lexus и BMW

Фото: Piter.TV