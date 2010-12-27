Станция "Василеостровская" переполнена людьми из-за сломанного поезда

Из-за поломки поезда станция метро "Василеостовская" полностью заполнена людьми.

Очевидцы сообщают, что на станции метро «Гостиный двор» произошла неизвестная поломка поезда. В результате этого, пассажиры, выходящие на «Василеостровской», не могут сделать ни шага после открытия дверей, так как на пироне уже собралась пробка на эскалатор. Те, кому удалось выйти на улицу, сообщили, что путь до экскалатора занял больше 15 минут.

Сообщается, что сломался новый поезд. Причина поломки на данный момент не устранена. Пассажиры пишут в соцсетях, что следующие по зеленой ветке поезда, проезжают "Ваську" мимо без остановки.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург