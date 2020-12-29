Станция метро "Парк Победы" закрылась на 2 дня

В период с 3 по 4 января 2021 года станцию петербургского метро "Парк Победы" закрыли на вход и выход. Об этом сообщили представители СПб ГКУ "Организатор перевозок".
Рабочие приступили к замене плит перекрытия эскалаторов. За 2 дня предстоит демонтировать кабинеты досмотра, вскрыть напольное покрытие и снять универсальные турникеты.
Кроме того, капремонт ожидает и станцию "Маяковская", верхний вестибюль которой закроется 9 января в 21:00.
Ранее мы рассказали о том, что пользователи iPhone остались без скидок на проезд в петербургском транспорте.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все