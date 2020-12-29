Станция метро "Парк Победы" закрылась на 2 дня

В вестибюле началась замена плит перекрытия эскалаторов.

В период с 3 по 4 января 2021 года станцию петербургского метро "Парк Победы" закрыли на вход и выход. Об этом сообщили представители СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Рабочие приступили к замене плит перекрытия эскалаторов. За 2 дня предстоит демонтировать кабинеты досмотра, вскрыть напольное покрытие и снять универсальные турникеты.

Кроме того, капремонт ожидает и станцию "Маяковская", верхний вестибюль которой закроется 9 января в 21:00.

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Фото: Piter.TV