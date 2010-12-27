Станция "Звёздная" закрыта: поезда проезжают без остановок

Пресс-служба метрополитена сообщает, что станцию метро "Звездная" закрыли на вход и выход.

В пятницу, 8 сентября, станцию метро "звездная" закрыли для пассажиров.Вестибюли перестали работать на вход и выход в 13.44. Причина этого - бесхозный пакет. Поезда проезжают станцию без остановок. Пока не известно, сколько будут действовать эти меры. Скорее всего, станцию откроют очень быстро. так как в последнее время проверки занимают всего несколько минут.

Терпеливые пассажиры дожидаются открытия станции на соседних или у наземного входа. О закрытии станции объявляют по громкой связи в метрополитене.

Обновление. Уже в 13.57 "Звёздную" открыли. Подозрительный пакет оказался пустым.