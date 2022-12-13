Стало известно, у людей каких профессий чаще всего случается инфаркт миокарда

Врач рассказал, как можно снимать стресс.

Чаще всего инфаркт случается у крановщиков, руководителей и водителей. Об этом рассказал "Петербургскому Дневнику" заведующий 1-м кардиологическим отделением Покровской больницы, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог высшей квалификационной категории Александр Макаридзе.

По словам специалиста, представители этих профессий регулярно испытывают стресс. Неправильные действия этих работников могут привести к трагедиям, они несут ответственность за других людей.

Хронический стресс индуцирует вазоспазмы (спазмы сосудов), которые инициируют воспаление бляшки в сосудах, и даже небольшая бляшка может привести к инфаркту. Александр Макаридзе, врач

По словам специалиста, стресс снимается физической активностью. Важно следить за питанием, высыпаться, отказаться от вредных привычек. Горожанам необходимо проходить диспансеризацию.

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