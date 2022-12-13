  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стало известно, у людей каких профессий чаще всего случается инфаркт миокарда
Сегодня, 12:46
50
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, у людей каких профессий чаще всего случается инфаркт миокарда

0 0

Врач рассказал, как можно снимать стресс.

Чаще всего инфаркт случается у крановщиков, руководителей и водителей. Об этом рассказал "Петербургскому Дневнику"  заведующий 1-м кардиологическим отделением Покровской больницы, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог высшей квалификационной категории Александр Макаридзе.

По словам специалиста, представители этих профессий регулярно испытывают  стресс. Неправильные действия этих работников могут привести к трагедиям, они несут ответственность за других людей. 

Хронический стресс индуцирует вазоспазмы (спазмы сосудов), которые инициируют воспаление бляшки в сосудах, и даже небольшая бляшка может привести к инфаркту.

Александр Макаридзе, врач

По словам специалиста, стресс снимается физической активностью. Важно следить за питанием, высыпаться, отказаться от вредных привычек. Горожанам необходимо проходить диспансеризацию.

Ранее на Piter.tv: в комздраве Петербурга рассказали, что делать, если укусил клещ.

Фото: Pxhere

 

 

Теги: болезни сердца, здоровье, инфаркт, работа, сердце
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии