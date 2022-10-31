Стало известно, сколько петербуржцев посетили Добрый субботник

В ходе субботника горожане убрали 24 млн "квадратов".

217 тыс. жителей Петербурга приняли участие в общегородском субботнике. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В ходе субботника горожане убрали 24 млн "квадратов". 13 млн из них – дворы, территории учреждений образования, здравоохранения, спорта, предприятий и организаций, 3 млн – зеленые насаждения и 8 млн – на улично-дорожной сети.

Так, высажено 903 дерева, 1737 кустарников и 29 050 луковичных цветов. Убрано и вывезено 6186 кубометров мусора и листвы. Вымыто 59 фасадов домов. Приведено в порядок 72 объекта, созданных в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". В их числе Заневский парк, сквер Раисы Штрейс, Зеленогорский парк и другие.

Фото: Смольный