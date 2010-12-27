Стало известно, сколько заработал Путин на посту президента за 6 лет

Президент представил декларацию о доходах Центральной избирательной комиссии.

Сегодня Центральная избирательная комиссия России (ЦИК РФ) опубликовала данные о доходах президента, которые Путин представил в декларации.

За шесть лет на посту президента Владимир Путин заработал 38,5 млн рублей. У него 13 счетов в банках, где хранятся 13,5 млн рублей и 230 акций банка "Санкт-Петербург".

У главы страны в Петербурге есть квартира и гараж. Жилье президента в столице – квартира с площадью 153,7 квадратных метра.Президент любит отечественные автомобили. Во владении Путина их два: ГАЗ М21 и "НИВА".

Фото: kremlin.ru