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Стало известно, сколько заработал Путин на посту президента за 6 лет
Вчера, 21:02
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ProkVad
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Стало известно, сколько заработал Путин на посту президента за 6 лет

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Президент представил декларацию о доходах Центральной избирательной комиссии.

Сегодня Центральная избирательная комиссия России (ЦИК РФ) опубликовала данные о доходах президента, которые Путин представил в декларации.

За шесть лет на посту президента Владимир Путин заработал 38,5 млн рублей. У него 13 счетов в банках, где хранятся 13,5 млн рублей и 230 акций банка "Санкт-Петербург".

У главы страны в Петербурге есть квартира и гараж. Жилье президента в столице – квартира с площадью 153,7 квадратных метра.Президент любит отечественные автомобили. Во владении Путина их два: ГАЗ М21 и "НИВА".

Фото: kremlin.ru

Теги: выборы , президент , путин , цик
Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб

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