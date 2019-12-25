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Стало известно расписание вывозных рейсов на ближайшую неделю
Сегодня, 14:34
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Alena_Zinovieva

Стало известно расписание вывозных рейсов на ближайшую неделю

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Россияне вернутся на родину из пяти стран.

Стало известно расписание вывозных рейсов на ближайшую неделю. Всего запланировано возвращение россиян из пяти стран. Об этом сообщается в Telegram-канале "Коронавирус: рейсы в РФ".

Так, 5 июля, около полудня в Петербург прилетит самолет из китайского города Чэнду. 9 июля россияне вернутся из столицы Таджикистана – Душанбе, а 10 июля – из киргизского Оша и столицы Узбекистана – Ташкента. На следующий день, 11 июля, в Петербурге ожидается прибытие самолета из столицы Азербайджана – Баку.

В Пулково путешественников встречают врачи, сотрудники Роспотребнадзора, правоохранительных и исполнительных органов власти.  Всех прилетевших обследуют и берут тест на коронавирус. 14 дней они обязаны пробыть на карантине.

Ранее мы писали, что в Петербург из Финляндии автобусом вывезли 47 россиян.

Фото: pixabay.com

Теги: вывозной рейс, карантин, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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