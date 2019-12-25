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В Петербург из Финляндии автобусом вывезли 47 россиян
Сегодня, 14:06
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himif

В Петербург из Финляндии автобусом вывезли 47 россиян

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Граждане обратились в российское посольство с просьбой о возвращении домой.

В минувший четверг, 2 июня, в Петербург из Финляндии привезли еще 47 россиян, застрявших за границей. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в Финляндии.

Все граждане, рассказали в посольстве, обратились с просьбой о помощи в экстренном возвращении домой "по гуманитарным обстоятельствам". Вывоз россиян на автобусе организовали совместно с компанией "Скандинавия" и руководством Петербурга и Ленобласти. Отмечается, что на сегодняшний день российское посольство в Финляндии помогло вернуться на родину 450 людям.

Ранее мы сообщали, что с 1 июля аэропорт Пулково вернулся к работе в круглосуточном режиме.

Фото: pixabay

Теги: посольство, финляндия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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