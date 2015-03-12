Стало известно, почему группа петербуржцев хочет через суд вернуть Смоляной улице наименование Книпович

Улице вернули историческое наименование по просьбе митрополита. Истцы считают, что это вмешательство со стороны церкви.

Смольнинский районный суд зарегистрировал коллективное административное исковое заявление 31 истца против возвращения улице Книпович исторического названия. Об этом 3-го августа сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, с 26 апреля улица Книпович была официально переименована в Смоляную. Она носила такое название 1871 по 1976 годы, после чего ее назвали в честь революционерки Лидии Книпович.

Истцы указывают, что Смоляной она была лишь частично, поэтому и наименование нужно возвращать тоже частично. Они считают, что эта ситуация — пример давления церкви, так как вернуть историческое название предложил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Таким образом, была нарушена Конституция РФ.

Ликвидируя топоним, связанный с именем Книпович, ответчик фактически воплощает идеи украинских неонацистских идеологов и повторяет действия украинских властей, последовательно и целенаправленно уничтожающих память об историческом советском прошлом. говорится в сообщении.

Также в коллективном иске упоминается о советской плановой экономике и психологии коллективизма, которая воспитывала чувство ответственности за свою страну, за свое рабочее место.

Фото: citywalls.ru