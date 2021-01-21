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Стало известно, почему Дзюба ушел из клуба "Адана Демирспор"
Сегодня, 15:20
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Стало известно, почему Дзюба ушел из клуба "Адана Демирспор"

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Дзюба разорвал контракт с клубом и ждет, когда руководство выплатит все долги.

Бывший форвард "Зенита" Артем Дзюба ушел из турецкого клуба  "Адана Демирспор" из-за невыплаты зарплаты за последние два месяца. Об этом сообщили на портале Sport24. 

Дзюба разорвал контракт с клубом и ждет, когда руководство выплатит все долги. Ему пообещали выдать зарплату в январе-феврале 2023 года.

Добавим, что футболист планировал играть за "Адану Демирспор" до июня 2023 года. 

Ранее на Piter.tv: после провальной для "Зенита" игры с "Ахматом" Чистякова вывели из основного состава сине-бело-голубых.

Фото: Pxhere

Теги: дзюба, зенит, ушел из аданы демирспор, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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