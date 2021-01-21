Стало известно, почему Дзюба ушел из клуба "Адана Демирспор"

Дзюба разорвал контракт с клубом и ждет, когда руководство выплатит все долги.

Бывший форвард "Зенита" Артем Дзюба ушел из турецкого клуба "Адана Демирспор" из-за невыплаты зарплаты за последние два месяца. Об этом сообщили на портале Sport24.

Дзюба разорвал контракт с клубом и ждет, когда руководство выплатит все долги. Ему пообещали выдать зарплату в январе-феврале 2023 года.

Добавим, что футболист планировал играть за "Адану Демирспор" до июня 2023 года.

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